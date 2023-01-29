Песков назвал неверными утверждения о получении Путиным искаженных экономических данных

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2023, 12:47

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об изоляции президента России Владимира Путина от истинных экономических данных, сообщает Financial Times.

Песков заявил, что Владимир Путин регулярно получает информацию об экономической ситуации и любые утверждения о получении президентом искаженных фактов являются неверными. Он обладает всеми данными и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком, отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президент России поручил Правительству РФ расширить экономическое взаимодействие с дружественными странами.