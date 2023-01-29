Представитель ЛНР в Москве Мирошник: России важно принять меры для того, чтобы западная техника не дошла до поля боя

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29 января 2023, 05:52 Источник: Общественная служба новостей

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

В настоящее время наиболее актуальной проблемой для России является вопрос мостов через Днепр, по которым будут двигаться западные танки. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной службой новостей рассказал представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, добавив, что военная техника Запада не должна дойти до линии боевого соприкосновения.

Согласно его словам, российским военным необходимо выжать максимум из имеющегося у них преимущества на поле боя, и только потом уже определяться с новыми линиями обороны, а также средствами, которые будут нужны для уничтожения обещанной Украине техники.

«Нам не надо, чтобы техника, которую так обильно сейчас бросает Запад против нас, дошла до поля боя», - заключил Мирошник.