В настоящее время наиболее актуальной проблемой для России является вопрос мостов через Днепр, по которым будут двигаться западные танки. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной службой новостей рассказал представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, добавив, что военная техника Запада не должна дойти до линии боевого соприкосновения.
Согласно его словам, российским военным необходимо выжать максимум из имеющегося у них преимущества на поле боя, и только потом уже определяться с новыми линиями обороны, а также средствами, которые будут нужны для уничтожения обещанной Украине техники.
«Нам не надо, чтобы техника, которую так обильно сейчас бросает Запад против нас, дошла до поля боя», - заключил Мирошник.