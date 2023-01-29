Военный обозреватель Баранец: США стремятся поставить Европу в зависимость от американской военной техники

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29 января 2023, 05:08 Источник: Общественная служба новостей

Daniel Karmann / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки обещают за три месяца произвести 31 танк Abrams для отправки их Украине, таким образом выжидая момента, пока европейские страны не отдадут свою бронетехнику. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей рассказал военный обозреватель Виктор Баранец.

Согласно словам эксперта, НАТО без сомнения отправит свои танки Украине, но ограниченное количество, потому что «национальные армии очень прижимистые». По мнению специалиста, передача бронетехники Киеву будет происходить небольшими партиями.

При этом Баранец отметил, что пока не понятно, то ли США собираются подарить обещанные Украине «Абрамсы», то ли продать. Ясно только то, что Вашингтон обещает собрать 31 танк за три месяца, вынуждая таким образом страны Европы отдавать свои «Леопарды».

«Потому что цель США — заставить Европу ездить на американской бронетехнике и сделать ее еще более зависимой», - заключил эксперт.