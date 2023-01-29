Политолог Сатановский: главный урон России нанесли не сбежавшие из страны знаменитости, а бывшие государственные деятели

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29 января 2023, 03:16 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Наибольший вред России нанесли не сбежавшие актеры или музыканты, а покинувшие страну бывшие государственные деятели и прочие «интересные люди», которые владеют ценной для зарубежных спецслужб информацией. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал политолог Евгений Сатановский.

Согласно словам эксперта, внутри российской элиты всегда преобладали те, кто на первый план ставил карьеру и деньги. По словам специалиста, даже в нынешних условиях остаются люди в «самых высоких инстанциях», которые размышляют о выгодных для себя условиях мира с Западом и Украиной.

Сатановский также добавил, что ни одному россиянину нет пользы от того, что «Чубайсы купили дом в Англии», или от того, что «Андрюша Козырев живет в Америке».