Политолог Межевич: Венгрию не любят в ЕС, потому что ее политика ориентирована не на общеевропейские, а на собственные интересы

Аргументы Недели → Политика 13+

29 января 2023, 02:50 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Ilya Galakhov / globallookpress.com

Европейский союз относится к Венгрии с неприязнью, потому что политика премьер-министра страны Виктора Орбана направлена на отстаивание собственных интересов, а не абстрактных общеевропейских. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал политолог Николай Межевич.

Согласно словам специалиста, Будапешт с самого начала введения антироссийских санкций выступает против проведения такой политики, называя ее ошибочной. По этой причине Венгрия встала в оппозицию ко многим европейским странам, а венгерского премьер-министра Брюссель воспринимает как своего врага.

Межевич также отметил, что Орбана не любят в ЕС и за его традиционный взгляд на институт семьи, ведь венгерский политик считает, что брак — это союз мужчины и женщины, а не «осла и зебры».