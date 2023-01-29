Эксперт Кедми: большая часть западных танков не выдерживает конкуренции с российскими

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29 января 2023, 02:24 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Ministry of Defence of the Russi / globallookpress.com

Те танки, которые пообещали отправить Украине в США, Германии и Великобритании, будут хуже российских, не выдерживая с ними конкуренции. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал израильский эксперт Яков Кедми.

Согласно словам специалиста, Соединенные Штаты Америки передадут Киеву несколько танков Abrams, Германия - Leopard 2, а Британия свои Challenger 2. При этом, по мнению эксперта, танковая кампания Запада не способна повлиять на ход специальной военной операции.

Кедми также отметил, что ни немецкие, ни американские, ни британские танки не превосходят российские, а наоборот, уступают им в качестве.

«Большая часть не выдерживает конкуренции с российскими танками. Те, которые поставляют сейчас, те, которые будут до лета, хуже российских», - заключил он.