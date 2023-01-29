Публицист Шахназаров: покинувшие Россию знаменитости встали в один ряд с лидерами НАТО

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29 января 2023, 01:55 Источник: Общественная служба новостей

Xander Heinl / globallookpress.com

Сбежавшие из Российской Федерации знаменитости не могут рассчитывать на одобрительную реакцию российских граждан, потому что они встали в один ряд с канцлером Германии Олафом Шольцем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом во время беседы с ФБА «Экономика сегодня» рассказал публицист Михаил Шахназаров.

Согласно словам специалиста, бежавшие из России актеры и музыканты не понимают причин возникшей волны осуждения в их сторону. Однако, по мнению эксперта, неприязнь у народа появилась из-за отсутствия поддержки российских военнослужащих со стороны этих артистов.

Как отметил Шахназаров, в своих социальных сетях они рассуждают только о потерянных доходах в России, при этом открыто выступая против родной страны за рубежом.