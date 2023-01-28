Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер»

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28 января 2023, 17:57 Источник: Telegram

Игорь Стрелков. Фото: Telegram/t.me/strelkovii/

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) отказался от участия в ЧВК «Вагнер». Об этом он сам написал в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин пригласил Стрелкова возглавить одно из штурмовых подразделений компании. Тот заявил, что готов рассмотреть предложение, но только после встречи «в личном режиме». В субботу Стрелков заявил, что вопрос с его вступлением в ряды «Вагнера» закрыт.

«Последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — написал Стрелков.

Пригожин, в частности, в своем видеообращении, записанном накануне, обвинил Стрелкова в том, что он воспользовался деньгами украинского олигарха Ахметова, чтобы бежать из Славянска.