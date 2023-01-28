Эрдоган заявил, что не видит для себя правовых преград для выдвижения на новый президентский срок

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28 января 2023, 16:29

Президент Турции Реджеп Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima / globallookpress.com

Действующий турецкий лидер Реджеп Эрдоган отметил, что не видит для себя правовых преград для выдвижения на новый президентский срок. С соответствующим заявлением политик выступил в ходе митинга, трансляцию с которого вел телевизионный канал TRT.

Некоторое время назад турецкая оппозиция указала на то, что Эрдоган не имеет права выставлять свою кандидатуру на третий срок после перехода в 2018 году страны к президентской системе правления.

«Хронометраж [президентских сроков] был обнулен. Президент, избранный в 2018 году, является первым президентом новой системы правления», — сказал, в частности, Эрдоган на митинге.

Выборы главы государства запланированы в Турции на 14 мая. Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель финского дипломатического ведомства Пекка Хаависто спрогнозировал, что Анкара до данного голосования не одобрит заявку Хельсинки и Стокгольма на получение членства в Североатлантическом альянсе.