NYT сообщает, что США и их союзники обсуждают необходимость изменения стратегии по вооружению Украины

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28 января 2023, 14:58 Источник: РИА "Новости"

БМП Bradley, Spc. Jensen Guillory/Keystone Press Agency

Обозреватели Джулиан Барнс и Эрик Шмитт в статье для издания The New York Times заявили, что США и их союзники приступили к обсуждению необходимости изменения стратегии по вооружению Украины.

В статье подчеркивается, что американские правительственные аналитики начали 2023 год с прогноза тупика в качестве возможного исхода конфликта на Украине к 2023 году. Штаты и их союзники, обеспокоенные тем, что замороженный конфликт выгоден Москве, в последние недели начали проводить более серьезные обсуждения на тему того, как изменить динамику боевых действий в пользу Киева.

Джулиан Барнс и Эрик Шмитт обратили внимание, что большую часть времени РФ и Украина сражались посредством артиллерии и танков, однако самым важным вооружением для украинских войск обозреватели назвали быстроходные боевые бронированные машины.

По мнению авторов, на следующем этапе конфликта ВСУ будут нацеливаться на линии окопов российских подразделений. Для их прорыва понадобится скоординированная атака, в рамках которой пехота обозначает цели, танки стреляют по позициям, а артиллерия осуществляют поддержку.

Кроме того, Барнс и Шмитт, сылаясь на данные военных аналитиков, отметили, что в ходе боевых действий ключевой частью недавних поставок Запада Украине могут стать 109 боевых машин Bradley и большое число артиллерийских орудий от союзников из Европы.