В вестибюле реконструируемой станции метро «Каширская» в Москве произошел пожар

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 14:24 Источник: РИА "Новости"

пожарные, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В вестибюле станции метро "Каширская", которая сейчас находится на реконструкции, произошел пожар. В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пожар произошел по адресу: Каширское шоссе, владение 24. Сигнал о возгорании поступил сегодня в 11.57. Установлено, что пламя было зафиксировано в вестибюле реконструируемой станции метро "Каширская" – загорелся кабель в бухтах.

К 12.47 открытое горение удалось ликвидировать. Из помещения были выведены около семидесяти человек. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.