На границе Украины и Венгрии были задержаны трое уклонистов, один из которых притворялся женщиной

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 13:35 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Украинские пограничники задержали на границе с Венгрией трех уклонистов, причем один из них притворялся женщиной. Соответствующую информацию предоставили в субботу в госпогранслужбе Украины.

Согласно последним данным, оперативники Мукачевского отряда, пограничники отдела "Вилок" остановили трех человек, которые пытались пересечь границу незаконным образом, минуя пункты пропуска. Впоследствии выяснилось, что задержанные являются военнообязанными. Установлено, что один из них пытался притвориться женщиной, но позже признался в обмане.

Сообщается, что мужчины хотели уехать с территории Украины в целях избежания мобилизации. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела о незаконном пересечении границы.