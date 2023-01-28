Переводы физлиц из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан и Армению выросли в разы за 2022 год

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28 января 2023, 13:33 Источник: РБК

Физические лица в 2022 году отправили рекордные объемы денежных переводов из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию. Об этом сообщает РБК.



Уточняется, что учитывались денежные переводы от физических лиц через банковскую инфраструктуру, через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact и не учитывались отправления с одного банковского счета на другой.

В Казахстан было направлено 357 млрд. тенге (примерно $775,4 млн.), следует из данных статистики, опубликованных Национальным банком Республики Казахстан. Объем переводов в 6,8 раз превышает объем переводов 2021 года и это рекордный показатель, начиная с 2014 года, с которого ведется соответствующая статистика Нацбанком Казахстана.



В Грузию было отправлено примерно $2 млрд., следует из данных статистики, опубликованных Национальным Банком Грузии. Объем переводов в 5,0 раз превышает объем переводов 2021 года, это рекордный показатель, начиная с 2012 года.

Объем денежных переводов в Узбекистан составил $14,5 млрд., показатель превышает объем переводов 2021 года в 2,6 раза. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан. Отмечается, что методика расчетов не приводится - регулятор не ответил на запрос РБК.

Представитель ЦБ Узбекистана уточнил, что рост международных денежных переводов был вызван значительным укреплением курса российской валюты к доллару и переходом трудовых мигрантов от неофициальных на официальные каналы отправки денежных переводов из-за валютных ограничений.



ЦБ Армении и ЦБ Киргизии данные за весь 2022 год пока не опубликовали, статистика приводится за период январь-ноябрь 2022 года.

Объем денежных переводов в Армению за указанный период составил $3,1 млрд. и превышает объем переводов 2021 года в 4,0 раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. Это рекордный показатель, начиная с 2004 года, с которого ведется соответствующая статистика.

Объем денежных переводов в Киргизию составил $2,6 млрд. Показатель учитывает переводы только через системы денежных переводов и превышает данные 11 месяцев 2021 года на 6%. Это рекордный показатель, начиная с 2005 года, с которого ведется соответствующая статистика Национальным банком Кыргызской Республики.

В материале отмечается, что Киргизия, Узбекистан и Таджикистан входят в тройку стран-лидеров по притоку трудовых мигрантов в Россию.



В материале также отмечается, что в начале 2022 году карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Банки стран ближнего зарубежья предложили самые простые условия для оформления банковских карт Visa и Mastercard другого государства.





