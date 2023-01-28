Депутат Шхагошев заявил, что поставки танков Украине приведут страны Евросоюза к зависимости от НАТО

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28 января 2023, 11:19 Источник: РИА "Новости"

депутат Адальби Шхагошев, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что давление США в вопросе поставок вооружений Украине направлено на ослабление ВПК в странах-членах Евросоюза.

Адальби Шхагошев подчеркнул, что разговор относительно танков Leopard имеет свою причину. По словам депутата, главной из них является давление американской стороны, при которой машины попадут на Украину, чтобы ослабить военно-промышленный комплекс ФРГ.

Есть у Вашингтона, однако, и другой мотив – сделать так, чтобы европейские страны не могли даже думать об обеспечении собственной безопасности без Североатлантического альянса.