РФ не потерпит попыток Соединенных Штатов дискредитировать конституционные основы российского государства. С соответствующим заявлением выступило посольство Москвы в Вашингтоне.
Дипломатическая миссия отреагировала на высказывания представителей американской администрации, обвинивших РФ в несоблюдении прав человека в связи с судебным решением о ликвидации Московской Хельсинкской группы и признанием нежелательными ряда других общественных организаций.
«Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства», — говорится в комментарии посольства, который размещен в его Telegram-канале.
В дипмиссии указали, что Вашингтону необходимо озаботиться ситуацией с правами человека внутри США вместо того, чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший глава Белого дома Дональд Трамп после решения американского руководства поставить танки киевской стороне допустил, что украинский конфликт может стать ядерным, и призвал остановить боевые действия.