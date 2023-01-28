Посольство Москвы в Вашингтоне: РФ не потерпит попыток США дискредитировать конституционные основы российского государства

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2023, 08:10

Здание посольства России в Вашингтоне, Yin Bogu / globallookpress.com

РФ не потерпит попыток Соединенных Штатов дискредитировать конституционные основы российского государства. С соответствующим заявлением выступило посольство Москвы в Вашингтоне.

Дипломатическая миссия отреагировала на высказывания представителей американской администрации, обвинивших РФ в несоблюдении прав человека в связи с судебным решением о ликвидации Московской Хельсинкской группы и признанием нежелательными ряда других общественных организаций.

«Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства», — говорится в комментарии посольства, который размещен в его Telegram-канале.

В дипмиссии указали, что Вашингтону необходимо озаботиться ситуацией с правами человека внутри США вместо того, чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший глава Белого дома Дональд Трамп после решения американского руководства поставить танки киевской стороне допустил, что украинский конфликт может стать ядерным, и призвал остановить боевые действия.