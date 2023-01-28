Политолог Гайич: прокси-война между Россией и НАТО постепенно переходит в формат прямого столкновения

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28 января 2023, 05:03 Источник: URA.RU

Sgt. Shanae Garrett / globallookpress.com

Прокси-война между Североатлантическим альянсом и Россией, под которой подразумевается ведение боевых действий чужими руками, постепенно перетекает в формат прямого военного столкновения на территории Украины. Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований, профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.

Согласно словам эксперта, Вооруженные силы Украины давно ведут бои западным оружием, потому что советское уже «исчерпано». Более того, как отметил специалист, солдаты НАТО участвуют в боевых действиях на стороне Киева, прикрываясь формой «свободных наемников».

Гайич также добавил, что на Украине идет прокси-война между Россией и НАТО, заметив, что она все сильнее становится похожа на прямое военное столкновение.