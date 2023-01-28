Депутат Гусев: для увеличения демографии в России надо привлекать европейцев и американцев в страну

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28 января 2023, 04:38 Источник: URA.RU

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Поднять демографию в России поможет проведение «большой кампании» в Соединенных Штатах Америки и странах Европы по привлечению их жителей в страну. Об этом во время беседы с изданием URA.RU заявил депутат Государственной думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

Согласно словам парламентария, завлечь в Россию американцев и европейцев можно с помощью выделения им по «10 гектар» земли. По мнению политика, тогда «семь миллионов людей» с радостью приедут в Россию и будут здесь работать.

«Нужна другая культура, которая будет создавать произведения искусства, как раз, про то, что это нормально трое, четверо, пятеро, шестеро детей», - заключил Гусев.