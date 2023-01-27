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МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в двухнедельный срок

, 19:25 Источник: МИД РФ

МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в двухнедельный срок
МИД России. Фото: Sergey Petrov/globallook.com

Министерство иностранных дел РФ 27 января предписало послу Латвии Риекстиньшу в течение двух недель покинуть Россию. Это ответ на решение Риги понизить уровень российско-латвийских дипломатических отношений, говорится в заявлении ведомства. 

О понижении уровня дипотношений с 24 февраля 2023 года и требовании к российскому послу покинуть до этого дня Ригу объявил на текущей неделе глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.  Российский МИД  решил не дожидаться обозначенной  даты и предписал латвийскому послу покинуть Москву раньше. При этом российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что вся ответственность за ситуацию лежит на латвийских властях, а их демарш «будет иметь последствия».

«Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников», - говорится в заявлении МИД РФ.

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