Орбан признался, что ему больно, когда его страну «травят» в ЕС, но Венгрия останется в составе Евросоюза

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27 января 2023, 18:57 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/globallook.com

Венгерский лидер Виктор Орбан признался, что испытывает боль от травли его страны в Евросоюзе, но национальные интересы Венгрии требуют того, чтобы она оставалась в составе ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналист Аmerican Conservative Род Дреер.

«Как бы ни было трудно лично иметь дело с бюрократией ЕС, это необходимо делать, потому что это в национальных интересах Венгрии», - приводит он слова Орбана, сказанные во время встречи со спикерами международной медиаконференции.

Ранее венгерский премьер заявлял, что Будапешт выступает за мир в Украине и не позволит втянуть себя в кровопролитную войну.