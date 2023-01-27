Орбан признался, что ему больно, когда его страну «травят» в ЕС, но Венгрия останется в составе Евросоюза

Венгерский лидер Виктор Орбан признался, что испытывает боль от травли его страны в Евросоюзе, но национальные интересы Венгрии требуют того, чтобы она оставалась в составе ЕС. Об этом сообщил в пятницу журналист Аmerican Conservative Род Дреер.
«Как бы ни было трудно лично иметь дело с бюрократией ЕС, это необходимо делать, потому что это в национальных интересах Венгрии», - приводит он слова Орбана, сказанные во время встречи со спикерами международной медиаконференции.
Ранее венгерский премьер заявлял, что Будапешт выступает за мир в Украине и не позволит втянуть себя в кровопролитную войну.