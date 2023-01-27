Политолог Суздальцев: «Чтобы провести трибунал, нужно победить Россию»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2023, 16:34 Антон Николаев,

Андрей Суздальцев считает, что разговоры Запада о трибунале идут от бессилия. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«С одной стороны, за этим стоит традиционная пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать, что Запад действует в отношении Украины и России справедливо, законно и легитимно. Обратите внимание, как против нас используется термин «неспровоцированная и немотивированная агрессия», т.е., они прекрасно знают, чья кошка съела мясо. Естественно, наша спецоперация основывается на 7 главе 51 статьи устава ООН и нарушением международного права со стороны Киева 19 февраля 2022 года. Зеленский подтвердил, выступая в Мюнхене, что Украина окончательно вышла из соглашения «Минск - 2». Конечно, стал вопрос о том, что Украина решила стать ядерной страной, отметая Будапештский меморандум. Поэтому, чтобы это все поддержать, начинаются разговоры о трибуналах. Это от слабости! Если бы Украина смогла бы своими силами выдворить российскую армию за пределы, как они считают, своей территории, то ничего бы не понадобилось. Но СВО затянулась, идет поддержка Киева оружием со стороны Запада. Поэтому и появляются угрозы, трибуналы, суды. Чтобы такой трибунал провести, нужно победить ядерную державу Россию»

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о совместной ответственности властей России и Белоруссии за преступление против мира. Также сообщается о создании специального трибунала для стран.