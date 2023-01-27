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Омбудсмен Москалькова обсудила с украинским коллегой Лубинцом вопрос обмена тяжелораненых

, 16:15 Источник: РБК

Состоялась встреча уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с её украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Обе стороны обсудили вопрос обмена раненных. Об этом российский деятель написала в соцсетях. В переговорах также участвовал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

«Договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации», — сообщает Москалькова.

Также она сообщила, что обеим сторонам удалось восстановить множество семей, а также найти пропавших без вести.

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