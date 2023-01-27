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Reuters: Глава евродипломатии Боррель призвал ЮАР повлиять на Россию для прекращения СВО на Украине

, 16:00 Источник: Лента.Ру

ЮАР, используя свои хорошие отношения с Россией может содействовать прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель, находящийся в Претории в рамках своего визита, где принимает участие в 15-й межминистерской конференции ЕС-ЮАР. Его слова передает агентство Reuters.

Жозеп Борель заявил, что Евросоюз рассматривает ЮАР в качестве важного стратегического партнера в регионе.

Глава евродипломатии также заявил, что ЕС не призывает «выбирать стороны», но призывает «оставаться на стороне Устава ООН и поддерживать международный миропорядок».

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