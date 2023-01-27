Захарова: слова Столтенберга об отсутствии участия НАТО в конфликте на Украине — «лицемерие чистой воды»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 января 2023, 15:24 Источник: РИА Новости

Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова прокомментировала слова главы НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии участия Альянса в конфликте на Украине в пятницу, 27 января.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что объединение не является стороной украинского конфликта. Однако при этом объединение продолжит «поддерживать» Киев поставками определённого вооружения.

Захарова назвала слова Столтенберга «лицемерием чистой воды», поскольку Запад отправляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки (прим. боевые машины Abrams, Leopard), но при этом воздерживается от поставок солдат или военных самолётов.

Именно отказ от отправки Киеву наемников или истребителей Столтенберг называет «отсутствием участия в конфликте».

«А танки поставлять можно? ...Танки сами не ездят, это то, что управляется людьми... Это лицемерие чистой воды, преступное лицемерие…», — приводит слова Захаровой РИА Новости.