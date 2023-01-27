Шольц в День памяти Холокоста напомнил об исторической ответственности Германии за геноцид евреев

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27 января 2023, 13:37 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Fabian Sommer / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в Международный день памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, обратил внимание на то, что немцы несут историческую ответственность за геноцид евреев.

Олаф Шольц подчеркнул, что страдания шести миллионов евреев и евреек, которые были убиты, а также страдания выживших никогда не будут забыты. Канцлер Германии напомнил, что немцы несут историческую ответственность за геноцид и придерживаются девиза "никогда больше".

Напомним, 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим.