DPA сообщает, что в Кельн прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder

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27 января 2023, 13:11 Источник: РИА "Новости"

Marder, Robert Michael/dpa

Информационное агентство DPA, ссылаясь на представителей силовых структур, сообщило в пятницу, 27 января, что в Кельн прибыли первые украинские солдаты, чтобы обучаться на боевых машинах пехоты Marder.



Согласно последним данным, группа украинских военнослужащих прибыла в Германию еще в четверг, 26 января. Предполагается, что вскоре они приступят к процессу обучения.

Напомним, накануне глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что обучение бойцов ВСУ работе с БМП Marder стартует в "ближайшие дни".