DPA сообщает, что в Кельн прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder

Информационное агентство DPA, ссылаясь на представителей силовых структур, сообщило в пятницу, 27 января, что в Кельн прибыли первые украинские солдаты, чтобы обучаться на боевых машинах пехоты Marder.
Согласно последним данным, группа украинских военнослужащих прибыла в Германию еще в четверг, 26 января. Предполагается, что вскоре они приступят к процессу обучения.
Напомним, накануне глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что обучение бойцов ВСУ работе с БМП Marder стартует в "ближайшие дни".