Советник главы ДНР Гагин: «Российские войска закрепились на востоке Угледара»

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27 января 2023, 12:30 Антон Николаев,

российские военные, сайт МО РФ

Ян Гагин утверждает, что российская армия взяла под контроль юго-восточную часть Угледара. Между тем, он отметил, что промзоны усложняют наступление в городе. Об этом Гагин сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«На окраинах Угледара сейчас идут серьезные и жестокие бои. Мы закрепились на юго-востоке и востоке города. Сейчас там идут бои и работает артиллерия. Отдельные группы пытаются попасть в сам город для проведения разведки боем. Угледар - город небольшой, существенная его часть занимает промышленная зона, а также две крупных шахты. Надо понимать, что это затрудняет быстрое наступление и работу с противником, так как ему есть где прятаться, а также наносить удары. Шахты - это связанные между собой сети ходов, где можно войти и выйти в разных местах, наносить удары и скрываться. Каждый город на Донбассе - это существенная часть промышленной зоны. Надо понимать, что быстрого наступления здесь не будет, но мы работаем. Я думаю, что скоро мы узнаем об освобождении Угледара».

Ранее Гагин напомнил, что Соледар и Бахмут - это два города, которые являются ключевыми для продолжения наступления на Краматорск и Славянск. Он также предположил, что скоро российская армия будет развивать наступление именно в этом направлении.