Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста

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27 января 2023, 13:28 Источник: РИА Новости

Власти Нидерландов приняли решение отказать российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста, которая пройдет в Амстердаме. Об этом говорится в заявлении посольства России, опубликованном в соцсетях.



В сообщении отмечается, что отказ в участии в этом мероприятии российским дипломатам полностью противоречит прежним заявлениям Королевства Нидерландов о неизменной благодарности Советской армии и народу Советского союза за освобождение Европы от фашизма.



Посольство Российской Федерации в Королевстве Нидерландов «глубоко сожалеет о решении голландских властей воспрепятствовать участию представителей посольства в ежегодной церемонии в память о жертвах Холокоста» и отмечает, что «какими бы ни были оговорки о текущей политической ситуации, это решение является крайне политизированным».



Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января ежегодно, начиная с 2005 года, когда была принята резолюция ООН об этом. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день в 1945 году советские войска освободили узников концентрационного лагеря смерти Освенцим на территории Польши.











