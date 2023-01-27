Военный обозреватель Баранец: западные танки являются серьезным оружием, с которым российским военным придется считаться

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27 января 2023, 04:12 Источник: Радио 1

Dirk Waem / globallookpress.com

Обещанные Украине странами Запада танки являются серьезным оружием, поэтому российским военным придется с ним считаться и думать о том, как сделать эти поставки бронетехники бессмысленными. Об этом во время беседы с «Радио 1» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Согласно словам специалиста, если российская сторона не будет уничтожать западные танки на польско-украинской границе или на линии боевого соприкосновения, то результаты специальной военной операции могут складываться не в пользу России.

При этом, как отметил Баранец, в настоящее время Россия все отчетливее возвращает себе стратегическую инициативу на поле боя. Полковник уточнил, что ВС РФ вгрызаются в оборонительные позиции в Артемовске, а Авдеевка скоро окажется в их окружении.