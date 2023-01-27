Политолог Светов: новый посол США в Москве Трейси будет выполнять установки, которые ей дали в Вашингтоне

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27 января 2023, 01:38 Источник: Подмосковье сегодня

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Новый посол Соединенных Штатов Америки Линн Трейси будет выполнять установки Белого дома, одной из которых является налаживание связей с российской оппозицией. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Юрий Светов.

Согласно словам эксперта, новый американский посол в столице России будет инициировать вопросы выдачи виз российским гражданам, при этом, как отметил специалист, решение этих вопросов находятся не в компетенции Трейси.

«Они решаются на другом уровне», - уточнил Светов.

Он также добавил, что в вопросах выдачи виз российская сторона не будет создавать препятствий, но при условии взаимности с обеих сторон, потому что все осложнения в дипломатических отношениях между Россией и США начались с американской стороны.