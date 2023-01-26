В ГД внесли законопроект о невозможности задержания и наказания преступника по истечении сроков давности

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26 января 2023, 23:07 Источник: РИА Новости

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Задержать преступника, срок давности уголовного преследования которого истек, будет невозможно, если одобрят соответсвующий закон. Проект с таким содержанием внесло в Государственную думу Правительство РФ.

Текст опубликован в думской базе данных, сообщает РИА новости в четверг, 26 января.

Из материала следует, что статью об «основаниях задержания подозреваемого» планируется дополнить частью третьей. Она будет гласить о том, что обвиняемый не может быть задержан «по подозрению в совершении преступления, по которому истекли сроки давности уголовного преследования». При этом исключения составляют случаи, когда лицо подозревается в совершении преступления, «наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы».

Статью об «основаниях для избрания меры пресечения» планируется также дополнить частью третьей, гласящий об отсутствии меры пресечения для обвиняемых, если производство дела продолжится, но сроки уголовного преследования истекут.