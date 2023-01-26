Военный эксперт Фаличев: в зоне СВО многое зависит от работы российской разведки

Аргументы Недели → Политика 13+

26 января 2023, 22:43 Источник: Подмосковье сегодня

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

В зоне проводимой специальной военной операции на территории Украины, в настоящее время, очень многое зависит от работы российской разведки и контрразведки. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник Олег Фаличев.

Согласно словам специалиста, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», хоть инициатива и находится на стороне российский военных, сложившаяся ситуация в зоне спецоперации «непростая». Как отметил полковник, в военном конфликте никогда нельзя недооценивать противника.

При этом Фаличев убежден, что до тех пор, пока на линии боевого соприкосновения не проводится крупных операций, многое зависит от работы разведки и контрразведки российской стороны.