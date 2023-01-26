Политолог Светов: «Швеция и Финляндия обязательно вступят в НАТО»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 января 2023, 17:37 Антон Николаев,

Юрий Светов считает, что Швеция и Финляндия рано или поздно станут членами альянса, но это будет зависеть от результатов президентских выборов в Турции. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Безусловно, Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Когда только только заявления были на вступление в блок поданы, Турция заявила, что она против. Потом пошел процесс, были встречи, уступки. Турция продолжала ставить свои условия. Сейчас новый этап криков - грандиозный скандал со сжиганием чучела Эрдогана. Обратите внимание, что Финляндия впервые с 2019 года дала добро на поставки оружия в Турцию. Шведы какие-то вещи сделали с сепаратистами. Поторгуются все, а потом - США снова окажут давление! Эти две страны обязательно вступят в НАТО! Слишком высокий ставки, чтобы Турции позволить стать ключевой фигурой. 14 мая выборы в Турции. Если верить опросам, то у Эрдогана положение шаткое. Турки, прежде всего, интересуются внутренней политикой, где тоже не мало проблем. Их это волнует больше, чем внешнеполитический курс. Если Эрдоган проиграет выборы, то вступление Швеции и Финляндии одобрят те, кто придет на его место».

Ранее стало известно, что Турция приостановила переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.