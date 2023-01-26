Почему правую руку президента Украины Кирилла Тимошенко обвиняют в коррупции

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26 января 2023, 17:16 Источник: compromat.ru

24 января замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил об отставке. Некоторые СМИ сообщают, что чиновник вылетел в Израиль, взяв с собой огромную сумму денег. Как пишет compromat.ru, на мужчину могут завести уголовное дело. Тимошенко неоднократно обвиняли в коррупции и воровстве гуманитарной помощи.

Кирилл Тимошенко до должности замглавы офиса вел множество проектов, однако большие деньги он стал получать благодаря президентскому проекту «Большая стройка», который часто попадал в скандалы. Сообщается, что за весь период кураторства этого проекта Тимошенко большинство многомиллионных тендеров по ремонту дорог в Харьковской области выигрывала фирма «Автомагистраль-Юг», непосредственно связана с чиновником.

В позапрошлом году в столице Украины прошел форум «Украина 30». Организацию мероприятия взяла на себя рекламная компания GOODMEDIA, основателем которой являлся Тимошенко. С 2020 году управлять фирмой стала его супруга Алена Тимошенко. Местные журналисты писали, что компания заработала на этом несколько миллионов гривен. Сообщается, что Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции даже проверяло Кирилла Тимошенко на возможное наличие конфликта интересов. Однако дело ничем не закончилось.

Весной этого года американская компания General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe в качестве гуманитарной помощи. Предполагалось, что на автомобилях будут эвакуировать людей из мест боевых действий. Однако за рулем одного из них увидели Кирилла Тимошенко, который использовал авто в личных целях. Более того, информации о других внедорожниках нет до сих пор. Отмечается, что в Министерство инфраструктуры Украины они не поступили до сих пор.

Также СМИ писали, что Тимошенко был одним из инициаторов идеи ликвидации Украинской православной церкви с последующим отъемом немалого церковного имущества.