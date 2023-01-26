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26 января 2023, 17:16 Источник: YouTube

Владимир Зеленский, President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency

Решение российской стороны начать наносить удары по критической инфраструктуре Украины привело к подрыву власти Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу John Mark Dougan заявил экс-офицер разведки американской морской пехоты.

«Украинская экономика разорвана в клочья», - говорит отставной офицер. По словам военного, хозяйственная отрасль Украины «рухнула бы в одночасье», если бы США не оказывали бы Киеву финансовую поддержку.

Тем не менее, как утверждает экс-офицер, даже с помощью США энергетическая сфера Украины не может восстановиться, поскольку РФ продолжает наносить удары по критической инфраструктуре страны. По мнению военного, это ведет еще и к тому, что власть Зеленского поддерживают все меньше.

Ранее сообщалось о том, что на восстановление энергообъектов на Украине могут уйти годы.