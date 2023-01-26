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Дипломат Гаврилов: Запад с началом поставок танков армии Украины перейдет на новый уровень противостояния с Россией

, 12:04

Дипломат Гаврилов: Запад с началом поставок танков армии Украины перейдет на новый уровень противостояния с Россией
Российский дипломат Константин Гаврилов, MFA Russia / globallookpress.com

Запад с началом передачи танков украинской армии перейдет на новый уровень противостояния с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Константин Гаврилов, руководитель делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Западные страны с началом поставок танков Вооруженным силам Украины перейдут на новый уровень противостояния с Россией», — процитирован отечественный дипломат в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что политический деятель Виктор Медведчук высказал мнение, согласно которому лишение его украинского гражданства главой государства Владимиром Зеленским представляет собой безумство.

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