Дипломат Гаврилов: Запад с началом поставок танков армии Украины перейдет на новый уровень противостояния с Россией

Запад с началом передачи танков украинской армии перейдет на новый уровень противостояния с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Константин Гаврилов, руководитель делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
«Западные страны с началом поставок танков Вооруженным силам Украины перейдут на новый уровень противостояния с Россией», — процитирован отечественный дипломат в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что политический деятель Виктор Медведчук высказал мнение, согласно которому лишение его украинского гражданства главой государства Владимиром Зеленским представляет собой безумство.