Министр обороны Италии Крозетто: в шестом пакете военной помощи Украине нет артиллерийских систем

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26 января 2023, 11:43 Источник: la Stampa

Гвидо Крозетто, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Италия не предоставит Украине артиллерийские системы и наземные средства в рамках шестого пакета санкций. Об этом сообщил глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто.

В интервью газете la Stampa министр рассказал, что не может говорить о содержании пакетов военной помощи, которые были утверждены прежним правительством. По его словам, в декрете, который будет принят действующим правительством, «не предусмотрено артиллерийское вооружение».

Крозетто отметил, что об отправке наземных и артиллерийских систем в составляемом декрете приказов нет, хотя он читал об этом в газетах. Министр подчеркнул, что военная поддержка Киева не превзойдет оборонные возможности Италии.

Ранее итальянский депутат заявила о том, что правительство ее страны не ищет дипломатических решений конфликта на Украине.