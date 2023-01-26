ВСУ выпустили более двадцати снарядов по Петровскому и Киевскому районам Донецка

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку более двадцати снарядов "натовского" калибра.
Согласно последней информации, в четверг, 26 января, в 10:10 украинские войска обстреляли Кировский район города, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а также Петровский район, по которому были выпущены десять снарядов того же калибра.
Более того, в 10.05 ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Кировскому району Донецка.