ВСУ выпустили более двадцати снарядов по Петровскому и Киевскому районам Донецка

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26 января 2023, 11:21 Источник: Telegram

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Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ выпустили по Донецку более двадцати снарядов "натовского" калибра.

Согласно последней информации, в четверг, 26 января, в 10:10 украинские войска обстреляли Кировский район города, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, а также Петровский район, по которому были выпущены десять снарядов того же калибра.

Более того, в 10.05 ВСУ выпустили три снаряда "натовского" калибра по Кировскому району Донецка.