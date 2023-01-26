РФ и Белоруссия в рамках совместного летно-тактического учения отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы

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26 января 2023, 10:27 Источник: РИА "Новости"

Ту-22М3, сайт МО РФ

В белорусском Минобороны сообщили, что РФ и Белоруссия отрабатывают переброску авиации на оперативные аэродромы в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Союзного государства.

В частности, отрабатывается переброска авиации на аэродромы, которые расположены на российской территории. Кроме того, авиационные экипажи действуют как контрольные цели для проверки работы дежурных сил по ПВО.

В МО республики сегодня добавили, что вертолетные экипажи обеспечивают осуществление парашютного и беспарашютного десантирования подразделений сил спецопераций на полигоне Брестский.