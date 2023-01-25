Bloomberg: США в ближайшее время объявят о поставке Украине 31 танка Abrams

Власти США поставят Украине 31 танк Abrams. Об этом сообщила в среду корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на осведомленные источники.
По ее словам, решение администрацией Байдена уже принято. Поставки обойдутся Соединенным Штатам в 400 миллионов долларов.
До последнего времени представители американского истеблишмента говорили, что Белый дом не готов принять такое решение. Однако во вторник сразу несколько изданий написали об изменении позиции в отношении предоставления Киеву танков. Ожидается, что в ближайшее время о поставках будет объявлено официально — возможно, о них скажет президент Байден во время своего обращения по Украине. Оно ожидается в среду, в 20 часов московского времени.