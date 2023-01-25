Депутаты Госдумы высказались о возможном введении ответственности за дискредитацию членов ЧВК

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2023, 17:44 Антон Николаев,

Народные избранники Анатолий Вассерман и Владимир Бурматов, в целом, поддержали идею о введении уголовной ответственности за дискредитацию членов частных военных компаний. Об этом они сказали изданию «Аргументы недели».

...Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что уголовное наказание является правильной мерой для тех, кто дискредитирует участников, которые выполняют цели и задачи СВО. Тем не мене, он считает, что такие меры нужно вводить с осторожностью:

«Я считаю недопустимой дискредитацию кого бы то ни было из тех, кто участвует в СВО против Украины, в том числе ЧВК «Вагнер». Вопрос только в том, что считать дискредитацией? Если кто-то говорит, мол, как люди с уголовным прошлым могут защищать Россию, то это высказывание сомнительное. А если кто-то просто говорит, что среди тех, кто сейчас борется с террором, есть люди с уголовным прошлым, - это факт, никого не дискредитирующий. Я поддерживаю концепцию Володина, но надо тщательно проработать закон, чтобы не перегнуть палку».

Между тем, депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что у всех участников СВО должны быть одинаковые права, гарантии и защита:

«Есть люди, наши ребята, которые сейчас пошли туда, чтобы защитить нашу страну. Они все одинаковые! Права, почести у них должны быть одинаковые, а также защищены они должны быть одинаково. Не надо их делить на какие-то сорта. С моей точки зрения, тут не может быть никакой дискуссии. Все наши ребята, кто выполняет задачи в рамках специальной военной операции, должны иметь одинаковые гарантии и защиту. Наша задача - сделать так, чтобы они все были защищены. Все они сегодня герои!» Военкор Разин: «На Запорожском направлении есть небольшие успехи».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить введение уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе членов частных военных компаний (ЧВК).