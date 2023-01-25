Песков: призывы Запада продолжать конфликт на Украине ради безопасности континента являются абсурдом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил призывы Запада усиливать украинскую армию ради безопасности Европы как «абсурдные убеждения». Так он ответил на заявление The Washington Post о том, что безопасность Украины может обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО.
Песков сообщил, что ряд военных и прочих экспертов находят в продолжении конфликта на Украине гарант безопасности континента.
"…это тупиковый путь развития мысли - и военной, и политической", - заявил пресс-секретарь президента РФ.