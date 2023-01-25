Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Суета вокруг поставок западных танков - избыточна»

, 12:41 ,

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Суета вокруг поставок западных танков - избыточна»
танк Leopard, Alexander Welscher / globallookpress.com

Апти Алаудинов уверен, что поставки танков Украине со стороны Запада вряд ли повлияют на ход боевых действий. Такое мнение он высказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Вся суета, что они могут направить сюда в общей сложности 150 - 200 танков, слишком избыточна. Если бы сегодня поле сражения зависело бы от такого количества танков, то еще бы в начале этой военной компании наши западные враги давным-давно бросили бы все это количество техники на поле сражения и решили бы этот вопрос еще тогда. Я считаю, что нам не стоит беспокоиться по поводу этой темы. Надо отметить, что даже если бы они и дали это количество танков, то их нужно доставить на передовую, а в нынешних реалиях на передовой грязь, танки нужно обеспечивать специфическим топливом, т.е., с ними такое количество проблем, что при лучшем раскладе они смогут противопоставить нам танки, наверное, этой весной. На передовой, может быть, появится определенная часть танков, но я повторю, какую погоду для нас могут сделать 100-200 танков? Каким образом они смогут решить исход на поле сражения?» 

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2, пишет Spiegel.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Общество

Шоу-бизнес

Политика