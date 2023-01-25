Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Суета вокруг поставок западных танков - избыточна»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2023, 12:41 Антон Николаев,

танк Leopard, Alexander Welscher / globallookpress.com

Апти Алаудинов уверен, что поставки танков Украине со стороны Запада вряд ли повлияют на ход боевых действий. Такое мнение он высказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Вся суета, что они могут направить сюда в общей сложности 150 - 200 танков, слишком избыточна. Если бы сегодня поле сражения зависело бы от такого количества танков, то еще бы в начале этой военной компании наши западные враги давным-давно бросили бы все это количество техники на поле сражения и решили бы этот вопрос еще тогда. Я считаю, что нам не стоит беспокоиться по поводу этой темы. Надо отметить, что даже если бы они и дали это количество танков, то их нужно доставить на передовую, а в нынешних реалиях на передовой грязь, танки нужно обеспечивать специфическим топливом, т.е., с ними такое количество проблем, что при лучшем раскладе они смогут противопоставить нам танки, наверное, этой весной. На передовой, может быть, появится определенная часть танков, но я повторю, какую погоду для нас могут сделать 100-200 танков? Каким образом они смогут решить исход на поле сражения?»

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине танки Leopard 2, пишет Spiegel.