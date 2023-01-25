Глава департамента Минобороны Украины Хмельницкий был уволен

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25 января 2023, 12:57

Глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина заявила об отставке главы департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого.

Ещё одно кадровое изменение в министерстве обороны Украины, связанное с коррупционным скандалом. Раннее украинские СМИ сообщили, что минобороны Украины закупает питание для армии в два-три раза дороже ценника в розничных магазина, после чего замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Во вторник украинское агентство по предотвращению коррупции начало служебное расследование в отношении Хмельницкого по делу о предоставлении ложных данных.