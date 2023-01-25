Замглавы МИД Польши Пшидач: Турция снова против вступления Швеции в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

25 января 2023, 13:12 Источник: РИА Новости

Позиция Турции после акции сожжения Корана замедляет вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире польской радиостанции RMF FM.



Он заявил, что отмена трехсторонней встречи и новые заявления Реджепа Эрдогана значительно замедляют вступление Швеции и Финляндии в НАТО, «к сожалению, кажется, что турецкая сторона не готова согласиться».



В субботу, 21 января в Стокгольме состоялась протестная акция, лидер ультраправой политической партии Дании «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег священный Коран около здания посольства Турции. Акции была проведена официально, с разрешения полиции.



Ситуация вновь усилила напряженность в отношениях Турции и Швеции, была отменена трехсторонняя встреча с Финляндией и Швецией, президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил о том, что после сожжения Корана Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО.



18 мая 2022 года в Брюсселе Швеция и Финляндия совместно передали свои заявки на вступление генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, президент Туреции выступил против вступления этих стран в Альянс, после этого Турция, Швеция и Финляндия начали переговоры об устранении разногласий.



