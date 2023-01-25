Замглавы МИД Польши Пшидач: Турция снова против вступления Швеции в НАТО

Позиция Турции после акции сожжения Корана замедляет вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире польской радиостанции RMF FM.
Он заявил, что отмена трехсторонней встречи и новые заявления Реджепа Эрдогана значительно замедляют вступление Швеции и Финляндии в НАТО, «к сожалению, кажется, что турецкая сторона не готова согласиться».
В субботу, 21 января в Стокгольме состоялась протестная акция, лидер ультраправой политической партии Дании «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег священный Коран около здания посольства Турции. Акции была проведена официально, с разрешения полиции.
Ситуация вновь усилила напряженность в отношениях Турции и Швеции, была отменена трехсторонняя встреча с Финляндией и Швецией, президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил о том, что после сожжения Корана Швеции не стоит ожидать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО.
18 мая 2022 года в Брюсселе Швеция и Финляндия совместно передали свои заявки на вступление генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, президент Туреции выступил против вступления этих стран в Альянс, после этого Турция, Швеция и Финляндия начали переговоры об устранении разногласий.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Песков заявил, что информация CNN о второй волне мобилизации в России с призывом 200 тысяч человек недостоверна
Зеленский уволил глав нескольких регионов, в том числе подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей
- #ЗАУГЛОМ Бахмут в клещах "Вагнера": что скрывают окопы крепости Ивана Грозного?
- 14:05 Правительство Германии официально подтвердило, что отправит Украине танки Leopard 2
- 13:55 Песков: призывы Запада продолжать конфликт на Украине ради безопасности континента являются абсурдом
- 13:37 Песков о переводе стрелок на «Часах Судного дня»: ситуация в мире крайне напряженная, разрядки пока не видно
- 13:21 Экс-премьер Японии Есиро Мори назвал поражение России на Украине «практически немыслимым»
- Telegram | (Подписаться) В Атлантике фрегат «Адмирал Горшков» отработал нанесение гиперзвуковых ударов