В Запорожской области ликвидирована группа украинских диверсантов

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22 января 2023, 09:50 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в минувшую субботу сообщил, что в районе города Орехов а регионе была уничтожена группа украинских диверсантов.

Владимир Рогов уточнил, что группа украинских диверсантов была накрыта артиллерий и ликвидирована недалеко от Орехова в Запорожской области.

К настоящему моменту установлено, что в состав диверсионной группы входили около двух десятков человек. Целью диверсантов являлся прорыв сквозь ряды ВС РФ, которые сейчас наступают на данном участке фронта.