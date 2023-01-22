В Запорожской области ликвидирована группа украинских диверсантов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов вечером в минувшую субботу сообщил, что в районе города Орехов а регионе была уничтожена группа украинских диверсантов.
Владимир Рогов уточнил, что группа украинских диверсантов была накрыта артиллерий и ликвидирована недалеко от Орехова в Запорожской области.
К настоящему моменту установлено, что в состав диверсионной группы входили около двух десятков человек. Целью диверсантов являлся прорыв сквозь ряды ВС РФ, которые сейчас наступают на данном участке фронта.