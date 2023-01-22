Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 26 раз

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22 января 2023, 09:16 Источник: Telegram

украинские военные, Ashley Chan/Keystone Press Agency

Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки 26 раз обстреляли территорию республики.

Согласно последней информации, на Донецком направлении Вооруженные силы Украины осуществили девятнадцать обстрелов из артиллерии калибрами 155 и 152 миллиметра.

На Горловском направлении были зафиксированы пять обстрелов из артиллерии тех же калибров, а на Ясиноватском – два обстрела из артиллерии "натовского" калибра. В общей сложности по ДНР выпущены были 128 единиц различных боеприпасов.