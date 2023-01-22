Эксперт Безпалько: Украина может попытаться нанести удар по Москве, чтобы подорвать репутацию России

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22 января 2023, 08:10 Источник: Pravda.Ru

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, во время беседы с изданием Pravda.Ru сообщил о том, что украинские власти могут предпринять попытку нанести удар по Москве с целью подорвать репутацию России.

Согласно словам специалиста, Киев может получить одобрение со стороны западных стран нанести удар по территории Крымского полуострова, тем самым нарушив военную логистику. Он предположил, что атака будет производиться с помощью беспилотников или теми ракетами, которые поставляют на Украину.

Безпалько также отметил, что ВСУ, возможно, попытаются ударить по столице России, но не с целью нанесения материального ущерба, а с целью подрыва престижа страны.