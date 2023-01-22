Украинские войска обстреляли кладбище в Запорожской области

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22 января 2023, 08:30 Источник: Telegram

цветок на надгробии, Elena Mayorova/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Пологовском районе региона артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск подверглось кладбище.

Владимир Рогов отметил, что ВСУ "воюют даже с мертвыми". Подчеркивается, что в результате обстрела кладбища в Пологовском районе никто не погиб и не пострадал, однако снаряды тяжелых орудий значительно повредили десятки надгробий.

Рогов обратил внимание на то, что рядом с кладбищем нет военных объектов, вследствие чего данная атака является очередным актом террора.