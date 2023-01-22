Политолог Ермаков: никто из стран НАТО не желает брать на себя ответственность за поставки танков Украине

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22 января 2023, 07:49 Источник: Pravda.Ru

Florian Gaertner/photothek.de vi / globallookpress.com

Министрам обороны стран Североатлантического альянса во время встречи на авиабазе «Рамштайн» не удалось договориться о поставках танков Украине потому, что никто из них не хочет брать на себя ответственность. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru\ расскзал политолог Сергей Ермаков.

Согласно словам специалиста, вопрос об отправке Киеву тяжелого вооружения является слишком сложным и принципиальным для стран Запада. Как считает эксперт, в НАТО не желают быть втянутыми в конфликт между Россией и Украиной, при этом поставки оружия неизбежно приведут к его эскалации.

Ермаков также добавил, что позиция Германии по вопросу оснащения украинской стороны тяжелым вооружением заключается в том, что вначале эти поставки должен осуществить кто-то другой.