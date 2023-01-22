Член ВГА Рогов: «Запорожский фронт сейчас находится на грани обвала»

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22 января 2023, 07:21 Источник: Pravda.Ru

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины чувствуют, что запорожский фронт находится на «грани обвала», поэтому в срочном режиме перебрасывают новые подразделения на линию боевого соприкосновения для удержания фронта. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Согласно словам представителя ВГА, в Запорожье российские военные стремительно обстреливают позиции ВСУ. Он также отметил, что наиболее активные действия идут в городе Орехов, а между ним и Каменским было освобождено село Лобковое.