Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Член ВГА Рогов: «Запорожский фронт сейчас находится на грани обвала»

, 07:21 Источник: Pravda.Ru

Член ВГА Рогов: «Запорожский фронт сейчас находится на грани обвала»
Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины чувствуют, что запорожский фронт находится на «грани обвала», поэтому в срочном режиме перебрасывают новые подразделения на линию боевого соприкосновения для удержания фронта. Об этом во время беседы с изданием Pravda.Ru рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Согласно словам представителя ВГА, в Запорожье российские военные стремительно обстреливают позиции ВСУ. Он также отметил, что наиболее активные действия идут в городе Орехов, а между ним и Каменским было освобождено село Лобковое.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика